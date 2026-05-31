[5.31 キリンチャレンジ杯](国立)※19:25開始主審:ダミアン・コス副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 22 吉田麻也(Cap)DF 4 板倉滉DF 15 冨安健洋MF 6 遠藤航MF 14 伊東純也MF 10 堂安律MF 7 田中碧MF 13 中村敬斗MF 8 久保建英FW 18 上田綺世控えGK 12 大迫敬介GK 23 早川友基DF 5 長友佑都DF 3 谷口彰悟DF 16 渡辺剛DF 21 伊藤洋輝DF 20 瀬古歩夢DF 2