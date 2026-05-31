[5.31 キリンチャレンジ杯](国立)

※19:25開始

主審:ダミアン・コス

副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 22 吉田麻也(Cap)

DF 4 板倉滉

DF 15 冨安健洋

MF 6 遠藤航

MF 14 伊東純也

MF 10 堂安律

MF 7 田中碧

MF 13 中村敬斗

MF 8 久保建英

FW 18 上田綺世

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 早川友基

DF 5 長友佑都

DF 3 谷口彰悟

DF 16 渡辺剛

DF 21 伊藤洋輝

DF 20 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

DF 25 鈴木淳之介

MF 24 佐野海舟

MF 17 鈴木唯人

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

FW 26 塩貝健人

FW 9 後藤啓介

監督

森保一

[アイスランド]

先発

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 23 ホルドゥル・マグヌソン

DF 3 ダニエル・レオ・グレタルソン

DF 15 ダーグル・ダン・トルハルソン

DF 2 ロギ・トマソン

DF 19 ミカエル・エギル・エラートソン

MF 16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(Cap)

MF 14 アンドリ・ファナル・バルドゥルソン

MF 20 クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン

MF 18 ギスリ・ソルダルソン

FW 22 ブリンヨルフル・ウィルムソン

控え

GK 1 オグムンドゥル・クリスティンソン

GK 13 アダム・インギ・ベネディクトソン

DF 6 ヒェルトゥル・ヘルマンソン

DF 21 アルフォンス・サンプステッド

DF 4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン

MF 17 アロン・グンナルソン

MF 7 ウィルム・トール・ウィルムソン

FW 10 イサク・スナエル・ソルバルドソン

FW 11 ステファン・インギ・シグルダルソン

FW 9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン

監督

アルナル・グンラウグソン