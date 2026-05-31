日本vsアイスランド スタメン発表
[5.31 キリンチャレンジ杯](国立)
※19:25開始
主審:ダミアン・コス
副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 22 吉田麻也(Cap)
DF 4 板倉滉
DF 15 冨安健洋
MF 6 遠藤航
MF 14 伊東純也
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 8 久保建英
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 24 佐野海舟
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
監督
森保一
[アイスランド]
先発
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 23 ホルドゥル・マグヌソン
DF 3 ダニエル・レオ・グレタルソン
DF 15 ダーグル・ダン・トルハルソン
DF 2 ロギ・トマソン
DF 19 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(Cap)
MF 14 アンドリ・ファナル・バルドゥルソン
MF 20 クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン
MF 18 ギスリ・ソルダルソン
FW 22 ブリンヨルフル・ウィルムソン
控え
GK 1 オグムンドゥル・クリスティンソン
GK 13 アダム・インギ・ベネディクトソン
DF 6 ヒェルトゥル・ヘルマンソン
DF 21 アルフォンス・サンプステッド
DF 4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン
MF 17 アロン・グンナルソン
MF 7 ウィルム・トール・ウィルムソン
FW 10 イサク・スナエル・ソルバルドソン
FW 11 ステファン・インギ・シグルダルソン
FW 9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン
監督
アルナル・グンラウグソン
※19:25開始
主審:ダミアン・コス
副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 22 吉田麻也(Cap)
DF 4 板倉滉
DF 15 冨安健洋
MF 6 遠藤航
MF 14 伊東純也
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 8 久保建英
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 24 佐野海舟
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
監督
森保一
[アイスランド]
先発
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 23 ホルドゥル・マグヌソン
DF 3 ダニエル・レオ・グレタルソン
DF 15 ダーグル・ダン・トルハルソン
DF 2 ロギ・トマソン
DF 19 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(Cap)
MF 14 アンドリ・ファナル・バルドゥルソン
MF 20 クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン
MF 18 ギスリ・ソルダルソン
FW 22 ブリンヨルフル・ウィルムソン
控え
GK 1 オグムンドゥル・クリスティンソン
GK 13 アダム・インギ・ベネディクトソン
DF 6 ヒェルトゥル・ヘルマンソン
DF 21 アルフォンス・サンプステッド
DF 4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン
MF 17 アロン・グンナルソン
MF 7 ウィルム・トール・ウィルムソン
FW 10 イサク・スナエル・ソルバルドソン
FW 11 ステファン・インギ・シグルダルソン
FW 9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン
監督
アルナル・グンラウグソン