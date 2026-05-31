µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¾åÅÄÍ¥µª»á¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖARCA ¤³¤ÎÀ±¤ÎÊª¸ì¡×¤ò6·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,400±ß¡£ À¤³¦¤Î¶ËÃÏ¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤­¤¿¾åÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÄº¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¼¿¹õ¤Î¶õ¡¢¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤Î360¡ë¤ÎÃÏÊ¿Àþ¡¢¡Ö¿¹¤ÎÀºÎî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥Ù¥¢¤Ê¤É¡¢É÷·Ê¼Ì¿¿Ìó100ÅÀ¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î¤Ë»£±Æ¤·¤¿¿·µ¬»£¤ê¤ª¤í¤·ºîÉÊ¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£ ÃÏµå¤ò¡ÖÊý½®¡ÊARCA¡Ë