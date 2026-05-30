１部残留を決め、記念撮影する相模原フィフティーン＝厚木市荻野運動公園競技場（（Ｃ）ＪＲＬＯ）ラグビーのＮＴＴリーグワン入れ替え戦は３０日、神奈川県厚木市の市荻野運動公園競技場などで２試合制の第２戦が行われ、相模原（１部１２位）が愛知（２部１位）を５２─２８で下し、２連勝で１部残留を決めた。激しい点の取り合いとなった前半は、途中出場のＣＴＢ平が終盤に連続トライを挙げるなど２８─２８で折り返し。後