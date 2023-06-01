【Amazon：「TURTLE BEACH」セール】 開催期間：5月30日～6月5日23時59分 Vulcan II TKL Pro Amazonにて、TURTLE BEACH製のゲーミングデバイスが特別価格で販売されている。期間は6月5日23時59分まで。 今回のセールでは、マグネットスイッチを搭載したゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が登場。サンドブラスト処理されたアルマイトト