Vulcan II TKL Pro

Amazonにて、TURTLE BEACH製のゲーミングデバイスが特別価格で販売されている。期間は6月5日23時59分まで。

今回のセールでは、マグネットスイッチを搭載したゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が登場。サンドブラスト処理されたアルマイトトッププレートによるスタイリッシュなデザインが特徴で、ラピッドトリガーやSOCDクリーナー機能などを備えたモデルとなっている。

また、ホットスワップ対応のリニアスイッチを搭載したゲーミングキーボード「Vulcan II TKL」、8,000Hzポーリングレートに対応したゲーミングマウス「Burst II Pro」もセールにラインナップ。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Vulcan II TKL

Burst II Pro