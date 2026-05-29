ファミリーマートは6月2日、サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボレーションをしたキャンペーン「ファミマで熱狂! 6月はブルーロックで盛り上がれ!」を全国のファミリーマートで順次実施する。ファミマで熱狂! 6月はブルーロックで盛り上がれ!○対象のお菓子を買うと限定グッズがもらえる期間中、対象のお菓子を2個同時に購入すると、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。第1弾(6月2日10時00分〜)は、「A4クリアファ