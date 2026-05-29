落語家の立川志らくさんが2026年5月29日に公開したYouTube動画で、18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（26日辞任）について、復帰待望論を展開した。「阿部監督は悪いことをしたの。だけど...」志らくさんは26日のYouTube動画で、「おい！ジャイアンツ、阿部監督を辞めさせちゃだめだよ」「逮捕されたって事実は重いよ。でもただの親子ゲンカで、なんで職を失うことになっちゃうの？」と異議