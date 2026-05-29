落語家の立川志らくさんが2026年5月29日に公開したYouTube動画で、18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（26日辞任）について、復帰待望論を展開した。

「阿部監督は悪いことをしたの。だけど...」

志らくさんは26日のYouTube動画で、「おい！ジャイアンツ、阿部監督を辞めさせちゃだめだよ」「逮捕されたって事実は重いよ。でもただの親子ゲンカで、なんで職を失うことになっちゃうの？」と異議を唱えていた。

29日には「阿部慎之助監督問題第二弾！」と題した動画を公開し、志らくさんは、暴力を容認しているわけではないと強調。一方で、改めて「阿部監督のこと許してやってくれ」「すぐクビにする必要はない」と訴え、その真意を、

「人を殴ったら全員、無期懲役、死刑なのかって話じゃない、極論すれば。そうじゃない。殴ったんだよ。阿部監督は悪いことをしたの。だけど無期懲役とか20年30年は重すぎるでしょ？」

などと説明した。「まだ執行猶予で良いじゃないかって話」とも補足した。

「娘を救ってあげる、これが1番大事なのに」

阿部氏の長女に関しても、志らくさんは「未成年なんだから教育なんだから、娘を救ってあげる、これが1番大事なのに」と提言した。「お父さんは逮捕されました。ジャイアンツをクビになりました。もう2度と野球の世界には戻ってこられません。これが娘にとって最高に幸せな形なの？」と問いかけ、

「『娘が元々きょうだいゲンカなんかして、児童相談所に連絡しちゃったから、娘が悪いんだから、お前もそのぐらいの悲しい目に遭え』ってことなの？いや、この娘さんを、まだ未成年なんだから、立ち直らせるには世間がみんなで阿部監督を助けて、球団のほうも折れて、しばらくのあいだ謹慎して、また野球がやれるようになれば、娘は楽になるんじゃないの？」

と訴えた。その後には「暴力容認してるとか、私に対して非難する人は、そこを教えて欲しいんだ。どうするのが正解なのかってことです」と伝えている。

各社報道によると、警察の取り調べに、阿部氏は姉妹ゲンカの仲裁時に長女の襟をつかんで投げ飛ばした旨を述べたとされている。26日の記者会見では、長女の手紙も読み上げられた。対話型AI「チャットGPT」から「匿名で相談できる」と児童相談所を紹介され、電話したと説明。一方、意向を聞かれず警察沙汰になったとして驚きつつ、大ごとになったと反省・謝罪していた。