Colemanの「アウトドアマルチライトファン」が、Amazonで14%OFFのセール中となっている。5月29日（金）現在、参考価格が5,800円のところ、5,001円で購入可能だ。 テント内の空気を循環させる「ベンチレーションモード」を備えたアウトドア向けファン。4,800mAhのバッテリーを搭載し、ファンモード（Low）で最大約27時間使用できる。 前面には3段階の明るさ調節に対応したLEDライトを搭載。