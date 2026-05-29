コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油と国立大学法人京都大学、アイ'エムセップ、住友重機械工業、SECカーボンは共同で、溶融塩電解技術を用いたCO2由来固体炭素製造についてベンチスケール装置による検証を開始した。共同検討のイメージ○新たに産学5者による体制を構築今回は、コスモエネルギーグループがこれまで京都大学、アイ'エムセップと取り組んできた共同検討の成果を基盤に、CO2の供給から装