新鮮な海の幸やスイーツなど北海道の旬の味を一堂に集めた物産展が高崎市で開かれています。 高崎髙島屋で毎年、春と秋の２回開かれ人気を集める「大北海道展」。今回のテーマは「タラバガニ・いちご・アスパラガス」です。会場には旬を迎えた３つの食材を主役に出来たてを楽しめる商品が数多く並んでいます。最終日の来月８日までに初出店となった５つの店舗を含む合わせて６０店舗が出店し実演販売なども行