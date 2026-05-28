オリックスは、『第10回「オリックス 働くパパママ川柳」』の受賞作品が決まり、発表した。【写真】真野恵里菜が紹介した子どもの様子「桜に興味津々でした」『オリックス 働くパパママ川柳』は、働きながらの子育てに奮闘するパパとママ、家族の日常をテーマとする公募川柳。2017年から毎年開催し、第10回を迎えた今回は2026年2月17日〜3月16日までの約1カ月間で、全国に住む幅広い世代から、過去最多の8万8910作品を応募があ