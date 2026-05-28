俳優・大森南朋（５４）の妻で女優の小野ゆり子（３６）がモデル姿を披露した。小野は２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「＠ｓｐｕｒｍａｇａｚｉｎｅ」とモードファッション誌の撮影ショットを投稿。「＠ｈｅｌｍｕｔｌａｎｇ」と人気ブランドを着こなした。ミニスカートで抜群のスタイルを見せ、フォロワーは「カッケー！」と絶賛。大森は２０１２年に小野と交際約半年で結婚。１９年５月に第１子が誕生し、４