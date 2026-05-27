【モデルプレス＝2026/05/27】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月26日、自身のInstagramを更新。カレーを作る様子を公開し、話題となっている。【写真】48歳歌舞伎俳優「凝ってる」スパイスから作った本格カレー公開◆市川團十郎、手作りカレー公開市川は「麗禾が修学旅行へ、帰宅する頃 私は福岡⋯ですから しばらく会えない 残しておきたい父の味。舞台の合間に、作っちゃった⋯」と長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）