市川團十郎、スパイスから作った本格カレー公開「野菜たっぷりで最高」「凝ってる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/27】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月26日、自身のInstagramを更新。カレーを作る様子を公開し、話題となっている。
【写真】48歳歌舞伎俳優「凝ってる」スパイスから作った本格カレー公開
市川は「麗禾が修学旅行へ、帰宅する頃 私は福岡⋯ですから しばらく会えない 残しておきたい父の味。舞台の合間に、作っちゃった⋯」と長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）が修学旅行に行っていることをつづり、写真を投稿。フライパンでスパイスを炒る様子、鍋にかぼちゃやにんじん、肉などを入れて煮込む様子や、炒ったカレー粉を合わせてカレーが完成した様子を公開している。
この投稿には「野菜たっぷりで最高」「凝ってる」「パパの味は最高」「麗禾ちゃん嬉しいでしょうね」「愛情たっぷりのカレー羨ましい」「素敵なパパですね」「カレーが待っているなんて最高すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「凝ってる」スパイスから作った本格カレー公開
◆市川團十郎、手作りカレー公開
市川は「麗禾が修学旅行へ、帰宅する頃 私は福岡⋯ですから しばらく会えない 残しておきたい父の味。舞台の合間に、作っちゃった⋯」と長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）が修学旅行に行っていることをつづり、写真を投稿。フライパンでスパイスを炒る様子、鍋にかぼちゃやにんじん、肉などを入れて煮込む様子や、炒ったカレー粉を合わせてカレーが完成した様子を公開している。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿には「野菜たっぷりで最高」「凝ってる」「パパの味は最高」「麗禾ちゃん嬉しいでしょうね」「愛情たっぷりのカレー羨ましい」「素敵なパパですね」「カレーが待っているなんて最高すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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