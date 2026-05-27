27日午前、由利本荘市西目町の国道7号でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、27日午前9時5分ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の国道7号を車で走っていた60代の女性が、道路を横断したクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルで、近くの民家までは約50メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。