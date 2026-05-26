「女子プロレス・スターダム」（２６日、後楽園ホール）６・２０代々木大会でのタイトルマッチが決まっているワールド王者・玖麗（くらら）さやか（２５）と、挑戦者の鈴季すず（２３）が第１試合のタッグマッチで前哨戦を行った。鈴季はパワーで圧倒し、王者の必殺技スピアーを封じた上、掟破りのスピアーまで発射。最後は連携からのジャーマン・スープレックス・ホールドでピンフォールを奪った。挑戦権獲得後、初の前哨戦