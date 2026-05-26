「中日１−０楽天」（２６日、バンテリンドーム）楽天の佐藤直樹外野手が悔しさを露わにする場面があった。１点を追う八回２死二塁の一打同点の場面で中日マラーの前にカーブに空振り三振。ベンチに戻ると、タオルで汗をぬぐった後、タオルをベンチにかけて右拳で２回、左拳で１回殴った後、再び右でベンチを殴っていた。その後、八回の守備では１死三塁の場面でライトへのフライを捕球すると、本塁へ矢のような送球。アウ