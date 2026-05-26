ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック〜DiscoverU！！！〜」を6月の毎週末に期間限定で開催する。今回、開場25年の歩みを振り返り、イベントの一環として映画ファンにおくる、アニバーサリー・イヤーならではの「シネマナイト」だ。初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピク