―［その判決に異議あり!］― 弁護士が刑務所に服役中の被告と接見した際、会話を録音した音声記録を事後チェックされるのは違法だとして訴えた裁判で、岡山地裁は4月15日、刑事訴訟法39条違反だと認定した。だが、法務省通達に従った職員に違法の認識はなかったとして、国賠請求は棄却した。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「岡山刑務所 接見記録“検閲“黙認判決」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄