２６日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」では、長女に暴行し、現行犯逮捕され、その後釈放された事件について報じた。２５日、東京渋谷区の阿部監督の自宅で、１８歳の長女と次女がケンカをし、阿部監督がこれを止めに入ったところ言い返され「カッとなって」長女の胸ぐらをつかみ、押し倒した。長女は児童相談所に通報。その後、児童相談所から警察に通報され、駆け付けた警察に現行犯逮捕された。阿部監督