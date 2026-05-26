香港航空は、香港〜蘭州線を5月26日に新規開設する。火曜の週1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は香港発が3時間25分、蘭州発が3時間45分。蘭州は黄河が市内を流れる中国唯一の省都で、シルクロードの重要な商業拠点として発展してきた都市。黄河楼や中山橋、白塔山などの観光名所のほか、蘭州牛肉麺でも知られる。■ダイヤHX2507香港（15：45）〜蘭州（19：10）／火HX2508蘭州（20：10）〜香港（23