四輪制御技術『S-AWS』の現状と今後三菱自動車工業（以下、三菱）は5月19日、公益社団法人自動車技術会が主催する『人とくるまのテクノロジー展2026横浜』（5月27〜29日：パシフィコ横浜）と『同 名古屋』(6月17〜19日：愛知スカイエキスポ）の出展内容を公開した。【画像】三菱の四輪制御技術『S-AWS』を搭載！『デリカD:5』と『アウトランダーPHEV』全150枚これに合わせて、報道陣向けに四輪制御技術『S-AWS』の現状と今後につ