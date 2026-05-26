四輪制御技術『S-AWS』の現状と今後

三菱自動車工業（以下、三菱）は5月19日、公益社団法人自動車技術会が主催する『人とくるまのテクノロジー展2026横浜』（5月27〜29日：パシフィコ横浜）と『同 名古屋』(6月17〜19日：愛知スカイエキスポ）の出展内容を公開した。

【画像】三菱の四輪制御技術『S-AWS』を搭載！『デリカD:5』と『アウトランダーPHEV』 全150枚

これに合わせて、報道陣向けに四輪制御技術『S-AWS』の現状と今後についての技術説明会を都内の三菱本社で行った。



三菱が『人とくるまのテクノロジー展』の展示内容を公開（写真はオートモビルカウンシル2026）。 山田真人

まずは、『人とくるまのテクノロジー展』三菱ブースの展示内容から見ていこう。ブーステーマは、『三菱自動車の走りを支えるスーパー・オール・ホイール・コントロール（S-AWC）』とした。

ブースのレイアウトを見ると、出展の目玉は『デリカD:5』の分解展示で、採用技術を分かりやすく紹介。加えて、展示パネルでD:5の唯一無二の走りを支える9つの要素を紹介する。

そのほかにも、3つの展示パネルがある。

ひとつ目は三菱における四駆の歴史で、1953年発売の三菱ジープから最新車種までの系譜を紹介。ふたつ目はS-AWCを分かりやすく解説。そして3つ目が、三菱の知能化技術の取り組みを示す。

さらに、ブース内には講演ステージを設け、エンジニアによる技術プレゼンテーションを毎日実施する。

テーマは大きくふたつあり、開発フェローによるS-AWCを軸とする車両統合システムの講演と、四輪制御技術エンジニアによる新型デリカD:5の走りに関する講演だ。

S-AWCを搭載するデリカD:5の販売好調

今回の展示の主役である『デリカD:5』の販売が好調だ。

具体的には、2025年度の販売台数は過去最高の2万6379台を記録した。初期モデルの発売が2007年1月で、同年が新車効果によりこれまで過去最高販売だったが、昨年はそれを上回るほど国内での需要が旺盛だ。



2026年1月に最新改良モデルを発売した『デリカD:5』の販売が好調だ。 三菱自動車

さらに、ジャパンモビリティショー2025（10月31日〜11月9日）で出展されて多くの来場者が注目した最新改良モデルが、2026年1月から発売されている。

エクステリアデザインでは、ホイールアーチモールなどを使いより力強い印象に。また、運転支援技術『eアシスト』を強化し安全性を高め、またインパネではフル液晶メーターを採用して上質さを高めた。

そして、S-AWCを搭載し、さまざまな路面での高い走破性と優れた操縦安定性を実現している。

こうしたデリカD:5の改良に伴い、三菱としては国内最大の技術系展示会である『人とくるまのテクノロジー展』で、S-AWCの訴求を行うことになったと言えよう。

走破性、直進安定性、操縦性を両立させるための技術

では、改めてS-AWCとは何か。三菱のフェローで工学博士の澤瀬薫氏による解説を交えて見ていこう。

最初に、なぜ三菱かS-AWCに注力するかだが、これは三菱が提供したクルマが「一歩踏み出す勇気、新しいことへの挑戦する気持ちを後押しする相棒」と位置付けていることに起因する。その上で、どんな路面や天候でも、誰もがどこへでも安全、安心、快適に自信を持って愉しく走れる走りを追求している。



三菱自動車のフェローで工学博士の澤瀬薫氏が『S-AWC』を解説。 桃田健史

そんな三菱が目指す走りを実現するために、走破性、直進安定性、操縦性を両立させるための技術がS-AWCだ。

S-AWCの特徴は、走る、曲がる、止まるの運動がドライバーの操作とシンクロしながらシームレスに連続制御する点にある。具体的には、減速時、旋回時、加速時の制御をラップさせる。さらに、ドライバーがリニアリティがあるレスポンスの良さを体感できるのもS-AWCの強みだ。

期待が高まる新型クロスカントリーSUV

その上で、S-AWCの技術的な定義について澤瀬氏は、「前後輪間のトルク配分をする4WD」、「左右輪間のトルク移動するAYC（アクティブ・ヨー・コントロール）」、「4輪のブレーキ力の制御（ABS、ASC）」といった要素を兼ね備えている点を挙げた。

これらの連携により、ドライバー操作と外部からの力の入力により、クルマがこれから動こうとする想定走行環境を適切に制御するのだ。



『S-AWC』は、スーパー・オール・ホイール・コントロールの略となる。 三菱自動車

具体的にシステムとしては、『アウトランダーPHEV』が搭載する後輪をモーター駆動する『ツインモーター4WD』、デリカD:5のプロペラシャフトを介する電子制御AWDのほか、ラダーフレーム構造の『トライトン』の『スーパーセレクト4WD-II』も「S-AWCに含まれる」（澤瀬氏）という解釈だ。

今後、S-AWCは電動化と知能化の活用によって、さらに進化する。

一説には『パジェロ』の車名が与えられるという、今年中に国内導入予定の新型クロスカントリーSUVは、果たしてどんなS-AWC機能を持つのか、今回の説明会では技術について未公開だったが、大いなる期待を持ってその登場を待ちたい。