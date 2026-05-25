しゃきっと食感がGood！もやしがお弁当おかずに大活躍 いつでもお手頃価格で手に入って、くせの少ないもやし。炒め物や和え物に普段からよく使うという家庭も多いのでは？お弁当の定番料理の卵焼きやつくねにももやしを入れれば、しゃきっとした食感が楽しい、いつもとはまた一味違うお弁当おかずができますよ。 定番の卵焼きにもふわしゃき食感もやし入りつくねの照り焼きボリュームアップにチーズと小ねぎでオシャレに お弁当