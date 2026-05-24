リンクをコピーする

【オランダ・エールディビジプレーオフ決勝】(クラス・スタディオン)アヤックス 1-1(PK4-3)ユトレヒト<得点者>[ア]デイビィ・クラーセン(96分)[ユ]G. Zechiël(106分)<警告>[ア]ボウト・ベグホルスト(107分)、デイビィ・クラーセン(120分)[ユ]R. El Arguioui(90分+5)観衆:5,300人└アヤックスがECL出場権つかむ! 冨安と板倉が加入後初の同時プレー、PO決勝はPK戦で決着