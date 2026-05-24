予選を勝ち抜き、決勝戦に臨む一般部門の各チーム＝２４日、横浜市中区全長６メートルのボートをこいでタイムを競う「カッターレース」が２４日、横浜市中区の山下公園前の海上で開かれた。３部門合わせて１３０チームが参加し、初夏の横浜港を駆け抜けた。レースは、１８０メートルのコースを氷川丸前で折り返して往復する形式で実施。８人１組でボートに乗り込み、息の合った力強いオールさばきを披露した。初出場だった同