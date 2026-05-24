こちらは、23日開幕した「第1回しずおか映画祭」の様子です。「しずおか映画祭」は沼津市出身の俳優磯村勇斗さんが映画を身近に感じてもらい、地元に恩返しをしたいという思いで企画したものです。2024年のプレ開催を経て、今回、記念すべき第1回を迎えました。映画祭は2日間行われ、初日の23日は、役所広司さんや戸田恵梨香さんらによるトークショーや映画の上映が行われました。満席の会場から歓声が上がっていまし