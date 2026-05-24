2024年8月からのブルワーズ戦連敗を「9」で止めた【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に先発登板。5回を投げて4安打4奪三振2四球3失点の内容で、今季3勝目をあげた。最速は99.5マイル（約160キロ）。防御率は4.93まで改善した。初回はハラハラだった。先頭チョウリオにフォーシームを中越え二塁打とされ、続くトゥラング