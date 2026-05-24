コーチに「教わる」ためのレッスン通いだが、マスター今野は「まずは見てもらって会話をするのが先です」という。 はじめてはもちろん、毎回、そのチェックとトークが、ゴルフの”やる気”を燃え上がらせる大事な工程になるそうだ。 コーチとのトークで気づかされることは山ほどある！ マサマスターもレッスンしてもらったことあるの？ 今野（マスター）ありますよ。私