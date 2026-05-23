高知県内の高校生のスポーツの祭典・県高校体育大会が23日に開幕し、選手たちが熱戦を繰り広げています。ことしで79回目の県高校体育大会には、県内43校・およそ4800人の高校生が参加しています。23日から、水泳をのぞく29競技が始まり、高知市の春野総合運動公園では、陸上競技やテニス、ソフトボール、バスケットボールなど9つの競技がおこなわれました。選手たちは、学校のクラスメートや家族の声援を