明日5月24日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH海岸」、「100人食堂」、「DASH島」の豪華企画3本立て。城島茂55歳、怒涛の3日連続ロケに完全密着！「DASH海岸」では絶滅危惧種を追跡。「100人食堂」には卓球女子元日本代表の石川佳純も参戦。「DASH島」では新たな生き物と遭遇!? 普段はお蔵入りになってしまうロケの裏側も大公開！◆「DASH海岸」で史上初の大発見！無人島では謎の生き物の正体が判