再開発や大規模計画の主な延期や中止事例市街地再開発の延期や中止が各地で相次いでいる。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなっているためだ。中東情勢悪化で原油関連の資材の調達も不安定になり、下請け企業は倒産のリスクが高まっている。将来を見据えた街づくりが混乱するだけでなく、老朽化した設備の更新が進まなければ、災害対応にも悪影響を及ぼしそうだ。帝国ホテルは14日、2031〜36年