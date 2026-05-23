「ファーム・西地区、阪神２−２オリックス」（２２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）夜には寒さを感じる尼崎で、阪神・下村海翔投手（２４）が懸命に腕を振った。プロ初登板で１回１安打１失点。最速１５２キロを記録し、場内をどよめかせた。３年目にして初めて公式戦のマウンドを踏んだ。「マウンドに戻ってこられたのですごくホッとしている。いろんな人に支えられてきたので感謝の気持ちでいっぱい」同点の八回から３番