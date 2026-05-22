２１日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク」では、ソフトテニス部芸人が集合。スターの中でソフトテニス部出身者がいないとし、名乗り出てほしいと訴えた。ソフトテニス（軟式テニス）は中学校で行われていることが多く、経験者は高校で硬式テニスにチェンジする人も。バービーも中学軟式、高校硬式の宗旨変えの１人だった。リーダーはとろサーモンの久保田かずのぶ。他にもタイムマシーン３号の関太、ニッチェの近藤く