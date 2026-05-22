【一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1】 5月30日～ 順次発売予定 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1」を5月30日より書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで順次発売する。価格は1回750円。 本商品は、「ポケモン」シリ