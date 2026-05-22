【一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1】 5月30日～ 順次発売予定 価格：1回750円

　BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1」を5月30日より書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで順次発売する。価格は1回750円。

　本商品は、「ポケモン」シリーズ30周年を記念した一番くじ。「A賞 30周年記念アクリル時計」、「B賞 ピカチュウ30周年記念プレート」、「C賞 カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」といった、ピカチュウや歴代シリーズの相棒（御三家）ポケモンたちの30周年記念ロゴ入りグッズが景品に用意される。

　また、ラストワン賞には「ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」が登場。今回だけの特別のアイテムが多数ラインナップされる。

□「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1」のページ

【景品ラインナップ】

A賞 30周年記念アクリル時計

B賞 ピカチュウ30周年記念プレート

C賞 カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

D賞 ジョウト地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

E賞 ホウエン地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

F賞 シンオウ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

G賞 30周年記念グラス

H賞 ハンドタオル

I賞 ラバーコレクション

J賞 30周年記念メタルチャーム

ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ

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