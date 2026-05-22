【ポケモン30周年】「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1」は5月30日発売記念ロゴ入りのピカチュウ、歴代御三家ポケモングッズが登場！
BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1」を5月30日より書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで順次発売する。価格は1回750円。
本商品は、「ポケモン」シリーズ30周年を記念した一番くじ。「A賞 30周年記念アクリル時計」、「B賞 ピカチュウ30周年記念プレート」、「C賞 カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」といった、ピカチュウや歴代シリーズの相棒（御三家）ポケモンたちの30周年記念ロゴ入りグッズが景品に用意される。
また、ラストワン賞には「ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」が登場。今回だけの特別のアイテムが多数ラインナップされる。
□「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1」のページ【景品ラインナップ】
A賞 30周年記念アクリル時計
B賞 ピカチュウ30周年記念プレート
C賞 カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
D賞 ジョウト地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
E賞 ホウエン地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
F賞 シンオウ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
G賞 30周年記念グラス
H賞 ハンドタオル
I賞 ラバーコレクション
J賞 30周年記念メタルチャーム
ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ
一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 22, 2026
📅5月30日(土)より順次発売予定
B賞 ピカチュウ30周年記念プレート
G賞 30周年記念グラス
ぜひセットで揃えて
30周年をお祝いしましょう🎉
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詳細🔗https://t.co/kGSzvT6YyQ#ポケモン30周年 pic.twitter.com/InhvtxI0m6
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