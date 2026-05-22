マイクロ波化学がストップ高の水準となる９４３円でカイ気配となっている。２１日、米アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞のデバイスの環境負荷低減に貢献する技術を持つ企業に対し、技術導入の可能性や協業機会の創出を支援するプログラム「アマゾン・デバイセズ・クライメート・テック・アクセラレーター」に採択されたと発表。これを材料視した買い注文が集まった。マイクロ波は金属回収ソリューションと