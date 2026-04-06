元スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那が5日、国内最高峰のフォーミュラカーレース「スーパーフォーミュラ」の生中継にゲスト出演。【映像】2000万円超の愛車＆最新愛車を披露（実際の様子）番組内のトークコーナー「ピット裏トーク」にて、自身の豪華すぎる愛車遍歴を明かした。かつて所有していた新車価格2000万円超のアストンマーティンや、最新愛車を披露し、現役レーサーも驚くほどの「車愛」を見せつけ話題を呼