ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）でプレーする山本理仁が、ついにステップアップを果たすかもしれない。移籍市場に精通するベルギー人ジャーナリストのサーシャ・タヴォリエリ氏は５月21日、自身のXを更新。日本代表の鈴木唯人も所属するドイツの古豪フライブルクへの移籍が近づいていると報じた。「【独占】リヒト・ヤマモト、フライブルクへ移籍！ シント＝トロイデンは、ドイツのクラブと完全移籍で合意に達した。