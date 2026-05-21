プロのサッカー選手として順調に活躍していた31歳のとき、不慮の事故により突然、右目の視力を失った松本光平さん。左目の視力も0.01以下になりましたが、懸命なリハビリを経て、その後サッカー選手として復帰し、現在もプレイを続けています。努力を惜しまなかった背景には、絶対に叶えたい目標と、同じ境遇だった少年から受け取ったメッセージがありました。 【写真】事故後、手術に向かう松本光平さん。手術