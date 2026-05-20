自分で洗ってクリーニング代を節約！失敗しない「冬物おうちクリーニング」のコツ【画像で見る】ダウンジャケットをふわふわに仕上げるコツ快適で過ごしやすい季節になりました。家事をするのにも絶好のシーズンですね。そんなときに冬物の洗濯をすませてすっきりしませんか？今回はアウターやニットのおうちクリーニングのコツをご紹介します！ハナさん教えてくれたのは▷ハナさんおうちクリーニング研究家。20年以上、自