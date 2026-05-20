自分で洗えばクリーニング代を節約できる！失敗しない「冬物衣類おうちクリーニング」のコツ
【画像で見る】ダウンジャケットをふわふわに仕上げるコツ
快適で過ごしやすい季節になりました。家事をするのにも絶好のシーズンですね。そんなときに冬物の洗濯をすませてすっきりしませんか？ 今回はアウターやニットのおうちクリーニングのコツをご紹介します！
教えてくれたのは▷ハナさん
おうちクリーニング研究家。20年以上、自宅クリーニングを試行錯誤。「誰でも家庭で洗える」をコンセプトに洗濯情報をHP「ハナの洗濯ラボノート」で公開。Yahoo!ニュース エキスパートとしても発信。
柔軟剤は使わない！ ぬれている間は極力触らないこと
羽毛は表面の油膜で守られているため、ドライの油性溶剤より水洗い向き。ただしぬれている間はデリケートなので乾くまで触らないこと。柔軟剤はNG。シームレスダウンはのりが剝がれるおそれがあるため、手洗いかプロに任せて。
【失敗あるある】
ダウンが膨らまずぺしゃんこに。乾きが甘くてカビ臭くなったり、羽毛が偏ったり、縫い目がほつれて羽毛が飛び出してしまうことも。
■成功のポイント
1．中性洗剤を使用。柔軟剤は使わない
ダウンは裏返して。洗濯機の場合は必ずネットに入れ、ウールコースで洗います。洗浄力があり繊維を傷めにくい中性洗剤を使用。柔軟剤は羽毛をコーティングして膨らみを損なうので使わないで！
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2. 厚みのあるハンガーに掛け、乾くまで触らない
厚みのあるハンガーに掛けて陰干しします。乾くまで触らず、完全に乾かすことが大事。羽毛は水を抱えやすく2日かかることもあるので、晴れが続く日を選んで洗って。
ハンガーにタオルを巻いて厚みを出してもOK！
3．振りさばき&低温乾燥でふわふわに
乾いたらバサバサ振るとふんわり。低温の乾燥機に15分かけるとさらにボリュームアップ。薄手のダウンのしわは、水拭きしてドライヤーの冷風を当てると取れます。
■ウールコート
こすらずやさしく手洗い。裏地素材もチェックを
ウールはぬれた状態での摩擦に弱いため、形崩れ防止には手洗いが安心。こすらず押し洗いが基本です。洗濯液に均一につけることが大事なので、ロング丈はバスタブを使うのもおすすめ。裏地がキュプラやレーヨンなどデリケートなものはプロに任せて。
【失敗あるある】
洗濯液が均一に行き渡らず色むらに。脱水し過ぎてしわだらけ。肩にハンガーの形がつく、生地がフェルトのようにかたくなることも。
■成功のポイント
1．洗濯液にコートをむらなくつける
中性洗剤の中でも、繊維の滑りをよくする成分を含むおしゃれ着用洗剤を使用。ロング丈はバスタブに入れるなどして、洗濯液を均一につけましょう。
2．ゴミ袋テクで立体のまま乾かす
形崩れしないよう、厚みのあるハンガーに。膨らませたゴミ袋を入れるとしわになりにくい。袖には傘用の袋を利用。しわが気になるときは仕上げにスチームアイロンを。
■ニット
摩擦NG！ 手洗いかウールコースで洗い、必ず平干しを
ぬれた状態でこすると摩擦で縮んだり、毛玉の原因に。ウールコースや手洗いで洗いましょう。洗濯機の場合は必ずネットに入れ、脱水は1分程度に。また、ハンガー干しだと重みで編み目が伸びたり肩の形が崩れるため平干しで。
【失敗あるある】
縮んで子どもサイズになったり、伸びて首元がだらーんとしたり。肩がハンガーの形にボコッとしたり、毛玉だらけになることも。
■成功のポイント
1．おしゃれ着用洗剤を使う
おしゃれ着用洗剤は、繊維の滑りをよくする成分が入っていて、衣類のダメージを防いでくれます。洗濯機の場合はネットに入れてウールコースで。
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2．平置きして陰干しする
形崩れや伸びを防ぐため、干すときは平置きが基本。平干しネットがなければ、ハンガーを2〜3本使って重さを分散させてもOK。しわは、水拭き＋ドライヤーの冷風で整えます。
■縮んだニットを復活させるハナさんの裏ワザ
縮んだニットはヘアコンディショナーで繊維をほぐします。ゴミ袋ハンガーとのダブル使いでサイズ回復！
1．ヘアコンディショナーにつける
30℃前後のぬるま湯に、洗髪に使うヘアコンディショナーを1〜2プッシュして溶かし、ニットを15分ほどつけ置きします。軽くすすいだら、洗濯機で1分ほど脱水を。
2．自分サイズのゴミ袋ハンガーで干す
胴体部分に45Lサイズのゴミ袋を膨らませて1〜2枚、袖には各1枚入れます。袖は袋を入れてから膨らませるのがおすすめ。そのまま乾かせば、洗う前よりゆとりが出ます。
※記事内の「ウールコース」はデリケートな衣類を洗うためのコースを指し、洗濯機によって名称は異なります。
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ダウンジャケットは以前家で洗って失敗した経験が……。この機会に再チャレンジしてみます！（編集：澤田）
撮影／ハナ イラスト／島内美和子 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子