自分で洗ってクリーニング代を節約！失敗しない「冬物おうちクリーニング」のコツ


【画像で見る】ダウンジャケットをふわふわに仕上げるコツ

快適で過ごしやすい季節になりました。家事をするのにも絶好のシーズンですね。そんなときに冬物の洗濯をすませてすっきりしませんか？　今回はアウターやニットのおうちクリーニングのコツをご紹介します！

ハナさん


教えてくれたのは▷ハナさん

おうちクリーニング研究家。20年以上、自宅クリーニングを試行錯誤。「誰でも家庭で洗える」をコンセプトに洗濯情報をHP「ハナの洗濯ラボノート」で公開。Yahoo!ニュース エキスパートとしても発信。

■ダウンジャケット

柔軟剤は使わない！　ぬれている間は極力触らないこと


柔軟剤は使わない！　ぬれている間は極力触らないこと

羽毛は表面の油膜で守られているため、ドライの油性溶剤より水洗い向き。ただしぬれている間はデリケートなので乾くまで触らないこと。柔軟剤はNG。シームレスダウンはのりが剝がれるおそれがあるため、手洗いかプロに任せて。

【失敗あるある】

ダウンが膨らまずぺしゃんこに。乾きが甘くてカビ臭くなったり、羽毛が偏ったり、縫い目がほつれて羽毛が飛び出してしまうことも。

■成功のポイント

1．中性洗剤を使用。柔軟剤は使わない

ダウンは裏返して。洗濯機の場合は必ずネットに入れ、ウールコースで洗います。洗浄力があり繊維を傷めにくい中性洗剤を使用。柔軟剤は羽毛をコーティングして膨らみを損なうので使わないで！

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2. 厚みのあるハンガーに掛け、乾くまで触らない

厚みのあるハンガーに掛けて陰干しします。乾くまで触らず、完全に乾かすことが大事。羽毛は水を抱えやすく2日かかることもあるので、晴れが続く日を選んで洗って。

厚みのあるハンガーに掛け、乾くまで触らない


ハンガーにタオルを巻いて厚みを出してもOK！


ハンガーにタオルを巻いて厚みを出してもOK！

3．振りさばき&低温乾燥でふわふわに

乾いたらバサバサ振るとふんわり。低温の乾燥機に15分かけるとさらにボリュームアップ。薄手のダウンのしわは、水拭きしてドライヤーの冷風を当てると取れます。


乾いたらバサバサ振るとふんわり。低温の乾燥機に15分かけるとさらにボリュームアップ。薄手のダウンのしわは、水拭きしてドライヤーの冷風を当てると取れます。

■ウールコート

こすらずやさしく手洗い。裏地素材もチェックを


こすらずやさしく手洗い。裏地素材もチェックを

ウールはぬれた状態での摩擦に弱いため、形崩れ防止には手洗いが安心。こすらず押し洗いが基本です。洗濯液に均一につけることが大事なので、ロング丈はバスタブを使うのもおすすめ。裏地がキュプラやレーヨンなどデリケートなものはプロに任せて。

【失敗あるある】

洗濯液が均一に行き渡らず色むらに。脱水し過ぎてしわだらけ。肩にハンガーの形がつく、生地がフェルトのようにかたくなることも。

■成功のポイント

1．洗濯液にコートをむらなくつける

洗濯液にコートをむらなくつける


中性洗剤の中でも、繊維の滑りをよくする成分を含むおしゃれ着用洗剤を使用。ロング丈はバスタブに入れるなどして、洗濯液を均一につけましょう。

2．ゴミ袋テクで立体のまま乾かす

形崩れしないよう、厚みのあるハンガーに。膨らませたゴミ袋を入れるとしわになりにくい。袖には傘用の袋を利用。しわが気になるときは仕上げにスチームアイロンを。

ゴミ袋テクで立体のまま乾かす


膨らませたゴミ袋で立体的に


■ニット

摩擦NG！ 手洗いかウールコースで洗い、必ず平干しを


摩擦NG！ 手洗いかウールコースで洗い、必ず平干しを

ぬれた状態でこすると摩擦で縮んだり、毛玉の原因に。ウールコースや手洗いで洗いましょう。洗濯機の場合は必ずネットに入れ、脱水は1分程度に。また、ハンガー干しだと重みで編み目が伸びたり肩の形が崩れるため平干しで。

【失敗あるある】

縮んで子どもサイズになったり、伸びて首元がだらーんとしたり。肩がハンガーの形にボコッとしたり、毛玉だらけになることも。

■成功のポイント

1．おしゃれ着用洗剤を使う

おしゃれ着用洗剤は、繊維の滑りをよくする成分が入っていて、衣類のダメージを防いでくれます。洗濯機の場合はネットに入れてウールコースで。

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2．平置きして陰干しする

平置きして陰干しする


形崩れや伸びを防ぐため、干すときは平置きが基本。平干しネットがなければ、ハンガーを2〜3本使って重さを分散させてもOK。しわは、水拭き＋ドライヤーの冷風で整えます。

100円のワイヤーネット＋クリップハンガーで自作


ハンガー2本使い


■縮んだニットを復活させるハナさんの裏ワザ

縮んだニットはヘアコンディショナーで繊維をほぐします。ゴミ袋ハンガーとのダブル使いでサイズ回復！

1．ヘアコンディショナーにつける

ヘアコンディショナーにつける


30℃前後のぬるま湯に、洗髪に使うヘアコンディショナーを1〜2プッシュして溶かし、ニットを15分ほどつけ置きします。軽くすすいだら、洗濯機で1分ほど脱水を。

2．自分サイズのゴミ袋ハンガーで干す

自分サイズのゴミ袋ハンガーで干す


胴体部分に45Lサイズのゴミ袋を膨らませて1〜2枚、袖には各1枚入れます。袖は袋を入れてから膨らませるのがおすすめ。そのまま乾かせば、洗う前よりゆとりが出ます。

※記事内の「ウールコース」はデリケートな衣類を洗うためのコースを指し、洗濯機によって名称は異なります。

＊　＊　＊

ダウンジャケットは以前家で洗って失敗した経験が……。この機会に再チャレンジしてみます！（編集：澤田）

撮影／ハナ　イラスト／島内美和子　編集協力／及川愛子

文＝徳永陽子