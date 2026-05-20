女優キム・オクビンが、インドネシア・バリで撮影した写真を公開した。キム・オクビンは19日、自身のインスタグラムに、インドネシア・バリで過ごしながら撮影した写真を共有した。写真の中のキム・オクビンは、海をバックにオフショルダーの衣装を来てリラックスした様子でポーズを取っている。キム・オクビンは大胆な衣装でボリューム感あるボディを自慢している。キム・オクビンは「夕陽、何度見ても素敵、ラブ・バリ」という書