韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が19日午後、韓日首脳会談のため訪韓した高市早苗首相を直接出迎えた。高市首相は李大統領との会談のため、この日から1泊2日の日程で韓国・慶尚北道安東（キョンサンブクド・アンドン）を訪問した。青瓦台（チョンワデ、大統領府）は李大統領がこの日午後、首脳会談が開かれる安東市内のホテル入口で高市首相を出迎えたと明らかにした。車両から降りた高市首相と李大統領は親しみを込めた挨拶