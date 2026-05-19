お笑いタレントのヒロミが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。地元の東京都八王子市にクマが出没した件で、対策を呼びかけた。

ヒロミは「クマが出たなんてことは1回も聞いたことがない。ハタチくらいまでしかいませんでしたけど、クマの話は聞いたことがなかったんですよ。うちの親父なんかも畑をやったり、行ったりしているから本当に気を付けないと、と思います」と驚いた。

出没したのは4月29日。JR八王子駅から約6キロの住宅街で、周辺には小学校もあった。

こうした状況にヒロミは、「クマもエサ場になっているというか、山にエサがあるないじゃなくて、こっちに出てきた方がエサもいっぱいある。安全だとか危害を加えられないとか。エサ場がどんどん広がった。あと、川を伝って上がったところが市街地だったというのが多いと思うんですよ」と分析した。また、クマの習性にも言及。「1回出てきちゃうとエサ場になってしまうので、ごみの処理だとか自治体でもいろいろ考えないと。ポンと表においておいたらエサになってしまったりもするので、今年は気をつけないといけないなと思いますね」と危機感を募らせていた。