お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、26日・６月２日の深夜0時24分放送のTBS系『内村笑学校』に出演する。【コント動画】久保史緒里“座長”内村に見事なビンタ同番組は、内村がお笑い学校「笑学校」の先生となり、“笑い”が大好きなお笑い芸人が生徒として出演。「国語」「理科」「社会」「美術」など、さまざまな教科にまつわる問題を大喜利形式で出題し、内村先生が求める正解を追求していく。芸人たちは授業