内村光良、「笑学校」の先生に 実力派芸人が参加する“お笑い育成型バラエティー”2週連続放送
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、26日・６月２日の深夜0時24分放送のTBS系『内村笑学校』に出演する。
【コント動画】久保史緒里“座長”内村に見事なビンタ
同番組は、内村がお笑い学校「笑学校」の先生となり、“笑い”が大好きなお笑い芸人が生徒として出演。「国語」「理科」「社会」「美術」など、さまざまな教科にまつわる問題を大喜利形式で出題し、内村先生が求める正解を追求していく。芸人たちは授業を通して、自身の“笑い”を成長させていく“お笑い育成型バラエティー番組”となっている。
26日の初回放送では生徒として、飯尾和樹（ずん）、シュウペイ（ぺこぱ）、高野正成（きしたかの）、新山（さや香）、そして錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）とマユリカ（阪本、中谷）が出演。「国語」と「美術」からそれぞれ出題される大喜利に挑戦する。
教室に入ってきて、生徒の顔ぶれを見るなり内村先生は「おじさんばかりで華がない！」、「めるる（※生見愛瑠）とかいないの？」とこぼすなど、出演者同士の掛け合いも見どころ満載。国語の授業では、夏目漱石の小説の「吾輩は猫である。」の書き出しに内村先生が接続詞を言い、生徒たちが続きを答える問題を出題。美術の授業では、宿題として「芸術的な寝ぐせ写真」撮影に生徒が挑戦。納得できる写真が撮れず「怖くて何枚も撮ってしまった」と、“やりすぎ”を白状してしまう芸人も。さらに、内村先生の似顔絵を描くお題では、芸人生徒たちの絵心が爆発し、内村先生も笑いを通り越して感動（!?）する。
6月2日の放送では生徒として、赤木裕（たくろう）、飯尾和樹（ずん）、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）、蓮見翔（ダウ90000）、ヒコロヒー、ロングコートダディ（堂前透、兎）を生徒に迎えて、「社会」と「理科」から出題。
社会の授業では、「しょうもないことに“ぜよ”をつけて坂本龍馬が言ったっぽい名言を作ってください」という問題や、フリップ写真を持って答える「偉人の伝記のサブタイトルのように次に出てくる芸人の伝記にサブタイトルをつけてください」といった問題を出題。すると、なぜかタイムマシーン3号・山本にあだ名をつけたい生徒たちが続出。山本の写真を奪い合う展開に。また、理科の授業では宿題として「みんなの町に生息する新種の生物」を芸人たちが写真を撮って持ち寄るのだが、見たことのない新種の生物が次々と登場し一同爆笑。また、「昆虫の気持ちを読み解く実験」では、自身の体に乗せた昆虫の気持ちを読み解こうという前代未聞の実験を敢行。大の虫嫌いだという『M-1』王者のたくろう・赤木は巨大カブトムシを顔に乗せてパニック寸前に。
はたして芸人生徒たちは内村先生を爆笑させ、自身の“笑い”を成長させることができるのか。
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同番組は、内村がお笑い学校「笑学校」の先生となり、“笑い”が大好きなお笑い芸人が生徒として出演。「国語」「理科」「社会」「美術」など、さまざまな教科にまつわる問題を大喜利形式で出題し、内村先生が求める正解を追求していく。芸人たちは授業を通して、自身の“笑い”を成長させていく“お笑い育成型バラエティー番組”となっている。
教室に入ってきて、生徒の顔ぶれを見るなり内村先生は「おじさんばかりで華がない！」、「めるる（※生見愛瑠）とかいないの？」とこぼすなど、出演者同士の掛け合いも見どころ満載。国語の授業では、夏目漱石の小説の「吾輩は猫である。」の書き出しに内村先生が接続詞を言い、生徒たちが続きを答える問題を出題。美術の授業では、宿題として「芸術的な寝ぐせ写真」撮影に生徒が挑戦。納得できる写真が撮れず「怖くて何枚も撮ってしまった」と、“やりすぎ”を白状してしまう芸人も。さらに、内村先生の似顔絵を描くお題では、芸人生徒たちの絵心が爆発し、内村先生も笑いを通り越して感動（!?）する。
6月2日の放送では生徒として、赤木裕（たくろう）、飯尾和樹（ずん）、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）、蓮見翔（ダウ90000）、ヒコロヒー、ロングコートダディ（堂前透、兎）を生徒に迎えて、「社会」と「理科」から出題。
社会の授業では、「しょうもないことに“ぜよ”をつけて坂本龍馬が言ったっぽい名言を作ってください」という問題や、フリップ写真を持って答える「偉人の伝記のサブタイトルのように次に出てくる芸人の伝記にサブタイトルをつけてください」といった問題を出題。すると、なぜかタイムマシーン3号・山本にあだ名をつけたい生徒たちが続出。山本の写真を奪い合う展開に。また、理科の授業では宿題として「みんなの町に生息する新種の生物」を芸人たちが写真を撮って持ち寄るのだが、見たことのない新種の生物が次々と登場し一同爆笑。また、「昆虫の気持ちを読み解く実験」では、自身の体に乗せた昆虫の気持ちを読み解こうという前代未聞の実験を敢行。大の虫嫌いだという『M-1』王者のたくろう・赤木は巨大カブトムシを顔に乗せてパニック寸前に。
はたして芸人生徒たちは内村先生を爆笑させ、自身の“笑い”を成長させることができるのか。