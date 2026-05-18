【モデルプレス＝2026/05/18】韓国の9人組グループCRAVITY（クレビティ）が、パシフィコ横浜 国立大ホールにて5月15日、16日に1年3カ月ぶりの日本単独公演「CRAVITY LIVE 2026 -Burn-」（全3公演）を開催した。ここではライブレポートをまとめる。【写真】韓国9人組グループ、ファンとの集合ショット◆CRAVITY、1年3カ月ぶり日本単独公演開催4月29日に韓国でリリースした8th EP『ReDeFINE』の活動を精力的に行う中でのステージ。オ